Incivili all’opera, discarica a Is Arutas 

L’azione degli incivili non conosce tregua. Questa volta a dare il benvenuto a chi raggiunge il litorale di Is Arutas, nella costa cabrarese, c’è un divano, una borsa frigo, i resti di una lavastoviglie, sedie in plastica, pneumatici e tanto altro. I rifiuti come sempre sono stati abbandonati a ridosso dei cassonetti per l’immondizia. Un’azione incivile appunto che segue tante altre. La ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti nei giorni scorsi ha dovuto portare via persino una cucina vecchia. Il fenomeno però continua senza sosta e sempre nella stessa zona. ( s. p. )

