Incivili, 93 multe in un mese 

L’operazione “decoro” condotta dalla Polizia municipale – nucleo ecologico, ha questi numeri: su 113 operazioni sono stati elevati 63 verbali per infrazioni alle norme sul decoro in generale (dal padrone del cane sorpreso senza bustina, agli sfascia-panchine e altre ancora). Rifiuti: 58 controlli e 27 verbali; discariche abusive, 10 sopralluoghi e 3 verbali. In totale quindi 93 multe.

Prosegue l’operazione decoro dell’assessore Maria Bonaria Zedda. Dopo averci provato bussando alle coscienze con conferenze nelle scuole, con la seconda campagna “La città è casa tua” scattata un mese fa, la difensora dell’ambiente e del decoro bussa al portafoglio degli incivili imbrattamuri, dei vandali e di chiunque scambia la città in una discarica delle proprie frustrazioni. «Quando le parole non bastano, non resta che passare ai fatti», ammonisce Zedda.

I numeri

«Le operazioni sono relative a poche settimane successive alla campagna “La città è casa tua”. Evidentemente alcuni non ci sentono e quindi è giusto che paghino, le multe variano da 25 a 500 euro. È tempo che tutti siano attenti al decoro della città».

Allarme erbacce

Maria Bonaria Zedda non nasconde che l’Ente non solo deve sorvegliare ma deve fare quello che le compete: erbacce, pulizia, ordine. «Ci rendiamo conto che su alcune cose non abbiamo tenuto il passo non per aver trascurato il problema ma per mancanza di personale. A giorni con i lavoratori del progetto “Lavoras” partiamo con un piano straordinario di pulizia di tutte le strade, erbacce comprese, iniziando da quelle con maggiore criticità. Attualmente siamo impegnati nella zona di via Tempio, Sacro Cuore e a seguire, senza interruzione, nel resto della città. Nessun quartiere sarà trascurato, questo è sicuro. Dobbiamo evitare che le nostre strade diventino discariche a cielo aperto e che il decoro non sia solo un modo di dire».

Nuovo personale

I prossimi passi che l’Amministrazione comunale intende fare, oltre a recepire le segnalazione dei cittadini («saranno tutte prese in considerazione», assicura Zedda), consiste nel consolidare la struttura operativa con l’innesto dei 21 lavoratori di “Lavoras” e dei cinque a tempo determinato assunti direttamente dall’Amministrazione comunale. Saranno aumentati i controlli sempre più stringenti e allo stesso tempo non cesserà la campagna di comunicazione ai cittadini per accrescere la percezione di attenzione dei cittadini sul tema del decoro in modo da disincentivare chi scarica abusivamente i rifiuti.

«Oltre a commettere un danno ambientale creano un costo destinato a pesare sulle tasche dei cittadini», conclude Maria Bonaria Zedda.

RIPRODUZIONE RISERVATA

