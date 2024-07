Incivile individuato e multato 

Prima di scusarsi (ma questo non gli impedirà di ricevere la multa) ha cercato di giustificarsi dicendo che non gli era stato possibile conferire i rifiuti sotto casa sua e ha pensato di posizionarli nella prima strada che ha trovato. È un operaio cinquantenne di Carbonia l’uomo che poco più di due settimane fa aveva abbandonato decine di sacchi di mondezza all’inizio di via Sardegna.

A bordo di un furgone, aveva accostato pensando di non essere visto (invece alcuni residenti si era accorti di tutto) e aveva depositato tutto il contenuto del cassone sul marciapiede. Il gesto era stato immortalato anche da alcuni sistemi privati di videosorveglianza. Tramite le immagini ma anche grazie ad elementi raccolti dagli agenti della polizia municipale che avevano letteralmente frugato fra i rifiuti alla ricerca di indizi utili, alla fine si è potuto risalire al cinquantenne. Sebbene, precisa il comandante della polizia municipale Andrea Usai, «non tutti i rifiuti abbandonati erano da porre in relazione alla condotta del cinquantenne». L’uomo, come da regolamento di igiene urbana, andrà incontro a due verbali: gli è stata contestata l’esposizione di rifiuti sulla pubblica via in orari e luoghi non prestabiliti. Per l’uomo una sanzione di cento euro. Ma la piaga della diffusione illegale dei rifiuti anche nel perimetro urbano è talmente diffuso che ha quasi dell’incredibile quanto sta avvenendo da settimane ai margini del rione di via Suor Anna Lucia: sono stati più di una una volta depositati sacchetti nella curva fra via Roma e via Ogliastra. E i residenti se ne sono accorti. L’ultima volta due sere fa, verso le 20, quando un uomo ha accostato il suo furgone, ha preso diversi sacchi di rifiuti (fra cui parti di auto) dal vano bagagli e li ha lanciati verso il marciapiede. Poi è risalito a bordo di tutta fretta e si è allontanato. Alcuni residenti hanno fatto in tempo a notare parte del numero della targa del furgone. Hanno segnalato tutto alla polizia municipale.

Ieri altre due segnalazioni: una marea di sacchetti davanti al cancello di un cortile di via Dalmazia e altri rifiuti lasciati all’angolo tra via Satta e via Trexenta in barba a tutte le regole della raccolta differenziata e del rispetto verso la comunità.

