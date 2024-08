«Incinte dopo lo stupro dei terroristi» 

TEL AVIV. Il peggior incubo di Israele da 330 giorni a questa parte è stato sintetizzato in un brevissimo video rilasciato dal Forum delle famiglie degli ostaggi. Il filmato indica la possibilità che alcune donne rapite e stuprate dai terroristi siano rimaste incinte e abbiano partorito nei tunnel di Gaza.

Il filmato

L’angosciante video di 20 secondi - bloccato dall’autorità regolatrice per la tv ma pubblicato in piccola parte da Channel 12 - mostra una galleria buia, grida femminili strazianti , un’immagine sfocata di una donna incinta, il pianto di un neonato, poi la scritta “Sono passati più di 9 mesi”. Il Forum lo ha diffuso dopo che, in un’accesa riunione del gabinetto di sicurezza, il premier Benjamin Netanyahu ha ottenuto che Israele mantenga le sue truppe nel Corridoio Filadelfia, tra Gaza e l’Egitto. Questo nonostante l’opposizione del capo di stato maggiore, del direttore del Mossad e del ministro della Difesa Yoav Gallant, che lo ha accusato di «condannare a morte gli ostaggi», visto che il ritiro da quella lingua di terra è un punto cruciale per l’accordo sul rilascio dei rapiti. «Che ogni cittadino israeliano sappia che se verrà sequestrato, il premier farà di tutto per mantenere il suo posto, anche a costo di lasciarlo morire nei tunnel di Hamas», ha dichiarato il Forum. Al momento non si sa se il video sia un atto estremo di pressione nei confronti del primo ministro o se i parenti abbiano elementi sulle gravidanze e addirittura nascite in cattività.

Tregua antipolio

In molti sui social in Israele ipotizzano che a fornire le immagini al Forum sia stata un’anonima fonte dell’intelligence per sbloccare la trattativa. Del resto nessuno ha dimenticato che a maggio è stato diffuso il filmato di cinque soldatesse rapite dalla base di Nahal Oz e nel video i terroristi si riferiscono alle donne come “sabaya”, schiave del sesso. E ieri sera in migliaia hanno protestato a Tel Aviv, Gerusalemme e altre città per chiedere subito nuove elezioni. Un’iniziativa con bambini e adolescenti ricorda che alcuni di loro non hanno visto il ritorno dei loro cari da Gaza. Per altri bambini, quelli che vivono a Gaza, intanto è iniziata la campagna di vaccinazione contro la poliomielite dopo che nell’enclave è stato registrato il primo caso in 25 anni. La campagna è resa possibile da “pause umanitarie” di tre giorni accettate da Hamas e Israele. La campagna ha l’obiettivo di vaccinare 640mila bambini. Giovedì il presidente dell’associazione israeliana dei medici ha ricordato a Oms e a Unicef che «i due fratellini Kfir e Ariel Bibas, di 1 e 5 anni, se sono ancora vivi, sono tra gli ostaggi». A Gaza nel mentre sono proseguiti gli attacchi dell’Idf, che parla di decine di terroristi uccisi negli ultimi giorni e diverse postazioni di Hamas distrutte. In Cisgiordania invece l’attività israeliana si è concentrata su Jenin e Hebron. Da quest’ultima città venerdì sera sono partiti due terroristi su due autobomba, esplose nella zona dell’insediamento di Gush Etzion. I due aggressori sono stati uccisi dall’Idf. Hamas e Jihad li hanno elogiati come «martiri».

