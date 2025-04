Incinta, travolta con la madre 

Bari. Dalla gioia per un bimbo che sta per nascere al dolore per una famiglia distrutta. Un incidente stradale ha strappato la vita a una madre e alla sua giovane figlia incinta al settimo mese. L’auto sulla quale stavano tornando a casa nella tarda serata di venerdì, travolta da un altro veicolo che ha invaso la loro corsia, è finita nelle campagne tra Bisceglie e Andria, ribaltandosi più volte.

«Strada maledetta»

Le vittime sono Rosa Mastrototaro, di 63 anni, e sua figlia Margherita di Liddo, 32, e il bimbo che quest’ultima portava in grembo. I medici hanno provato a salvarle il nascituro, ma inutilmente. Margherita è arrivata già morta in ospedale, sua madre si è spenta al pronto soccorso. Alla guida c’era Natale, marito di Rosa e papà di Margherita, che ha riportato la frattura del femore. Ferito anche il conducente dell’altro veicolo, che ha alcune fratture e qualche escoriazione. Le auto si sono scontrate all’altezza di Trani, sulla provinciale 13 che il sindaco Amedeo Bottaro definisce «maledetta». E aggiunge: «Non può continuare a distruggere famiglie, non staremo in silenzio e faremo sentire la nostra voce nelle sedi competenti affinché si intervenga per la messa in sicurezza».

«Non siete soli»

Due rose rosse e una rosa sono state deposte davanti alla gastronomia che la famiglia Di Liddo gestisce a Bisceglie. Sulla porta a vetri un cartello con la scritta nera “Lutto”. La famiglia era inseparabile, anche nelle foto sui social: Margherita, il papà e la mamma che sorridono a un concerto; Margherita con i genitori che la baciano nel giorno della laurea; Margherita che sorride col marito nel giorno del matrimonio di due anni fa. E poi le immagini col pancione. La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta. E il 65enne alla guida della Lancia Y che, secondo i rilievi della polizia locale, ha travolto l’auto della famiglia, rischia molto concretamente di finire indagato per omicidio stradale. “Che tragedia”, “Un dolore infinito”, “Non ci sono parole”, i commenti che si moltiplicano sui social. «Piangiamo la scomparsa di Rosa, di Margherita e del bambino che portava in grembo - dice il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano - in un tragico incidente che ha portato via vite, sogni, speranze, desideri». Poi, rivolgendosi ai parenti e agli amici delle vittime, assicura: «Non siete soli, la città è al vostro fianco».

