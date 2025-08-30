Incidenti sulle strade del mare 

Due incidenti si sono verificati ieri pomeriggio sulle strade per il mare. Il primo, grave, si è verificato sulla Statale 195 all’altezza dell’Eden Rock, in Comune di Domus de Maria. A scontrarsi una Ford Puma, con a bordo quattro ragazzi di Sassuolo in vacanza e una Peugeut 306 con a bordo una coppia di Domus de Maria. Uno dei giovani turisti è stato trasportao in ospedale in elicottero, gli altri in ambulanza. Disagi per il traffico, che è rimasto bloccato a lungo fino a Teulada.

L’altro scontro, frontale-laterale, ha coinvolto una Renault Captur e una Fiat 500 sulla Sp19 all’altezza di Castiadas: tre feriti trasportati in ospedale, nessuno in pericolo di vita.

In entrambi i casi sono intervenuti 118, carabinieri e vigili del fuoco. (f. co. – r. s.)

