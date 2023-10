Incidenti sulla circonvallazione, in sostituzione tratti di guardrail 

Il guard-rail piegato in più punti sulla circonvallazione Settimo-Sinnai-Maracalagonis dimostra che non tutti gli automobilisti rispettano i limiti di velocità indicati dalla segnaletica verticale su questo trafficatissimo tratto di strada. Raccontano di incidenti, per fortuna non gravi, che hanno creato non pochi danni anche sulle barriere realizzate proprio per la sicurezza della viabilità e che finora hanno evitato che le auto volassero nelle campagne limitrofe.

La Città metropolitana sta intervenendo anche in questi giorni per il ripristino dei tratti di guard rail non più efficienti: i danni sono ben visibili sul lato destro della strada nel tratto che porta alla rotonda per Maracalagonis e Sinnai e nel curvone della bretella che porta invece a Sinnai. Qui gli operai stanno provvedendo a rimettere tutto in sesto: l’intervento dovrebbe essere ultimato entro il mese.

Intanto la stessa Città metropolitana si prepara a realizzare una rotonda per Settimo San Pietro e a rifare lo svincolo per Sinnai. I lavori sono da tempo finanziati (200mila euro) e appaltati.

«Per evitare problemi di traffico – dice Paolo Mereu, responsabile della Viabilità dell’ente metropolitano – probabilmente i due interventi non saranno realizzati in contemporanea. Si stanno completando gli ultimi atti burocratici prima di dare inizio ai lavori, assolutamente necessari per la sicurezza». (ant. ser.)

