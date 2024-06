Incidenti sulla 195, caos sino a via Roma

Un ragazzino di 17 anni trasportato con codice rosso “per dinamica” all’ospedale, ma fortunatamente non in pericolo di vita, e code gigantesche sulla Statale 195 per Pula in direzione della città, dove gli ingorghi hanno riguardato anche l’accesso e l’uscita da via Roma.

I due incidenti

È l’effetto di due incidenti stradali, un tamponamento e l’urto di uno scooter contro un’auto, accaduti ieri mattina sulla litoranea per Pula, in territorio del Comune di Cagliari, che ha costretto le pattuglie della Polizia locale cittadina a far procedere il traffico con il senso unico alternato, proprio nell’ora di punta.

Soltanto in tarda mattinata la circolazione è stata pienamente ripristinata su entrambe le corsie della Statale 195, ma è stato necessario attendere ancora un’ora per far sì che la grande quantità di mezzi che si erano accumulati in coda su entrambi i lati, a partire dal luogo dell’incidente, riuscissero a rimettersi in marcia alla normale velocità.

Oltretutto, un tamponamento tra due auto, a breve distanza, ha ulteriormente complicato la situazione.

Lo scooter

L’allarme al Comando della Polizia locale è giunto un quarto d’ora prima delle nove del mattino, quando numerosi pendolari erano diretti a Cagliari per prendere servizio nei rispettivi luoghi di lavoro. Nel rettilineo a due corsie che da Capoterra conduce a Giorgino, dove inizia la strada a quattro corsie, uno scooter condotto da un diciassettenne si è schiantato violentemente contro un’auto che lo precedeva, e il ragazzino è stato sbalzato per terra, riportando diverse lesioni. Il 118 l’ha trasportato all’ospedale.

Due code lunghissime

Subito dopo è arrivato il tempo dei rilievi: gli agenti della sezione Infortunistica della Polizia locale hanno lavorato senza sosta per poter riaprire al più presto entrambe le corsie al traffico, ma non è stato possibile evitare un doppio ingorgo: dei mezzi provenienti da Capoterra e di quelli che giungevano da Cagliari.

La coda verso Giorgino era talmente lunga che, a metà mattina, si sono formate file anche nella zona di via Roma, Lungomare 11 settembre, dalla quale il traffico non riusciva a defluire verso la strada a quattro corsie invasa dai mezzi in coda. Soltanto alle 11.30 lo scooter e l’auto sono stati rimossi dalla 195, ma è stata necessaria un’altra ora per smaltire le code.

Il tema della viabilità attorno ai cantieri – con quello di via Roma in primo piano – è uno dei più caldi tra quelli che dovrà affrontare il neo sindaco Massimo Zedda nei prossimi mesi.

