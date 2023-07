Incidenti sulla 126:  un bimbo tra i feriti 

Tre incidenti sono avvenuti ieri sulla Statale 126: due nella Costa Verde, ad Arbus, e l’ultimo nel territorio di Guspini nel quale è rimasto ferito un bimbo di 7 anni trasportato con l’elisoccorso al Brotzu che per fortuna non è in pericolo di vita.

Il primo intorno alle 10 del mattino all’altezza del passo Bidderdì: Antonio Floris, 72enne di Arbus viaggiava sulla sua Yamaha ed è scivolato sull’asfalto subito dopo un dosso finendo in cunetta. Sul posto un’ambulanza del 118 che lo ha accompagnato in ospedale: le sue condizioni non sono gravi. Pochi minuti dopo, sempre sulla 126 ma al chilometro 71 all’ingresso di Scivu, un altro motociclista, Francesco Faa, 63 anni, in sella a una Bmw 800 è schizzato via dalla carreggiata finendo la sua corsa sullo sterrato oltre la linea che delimita la corsia di marcia. In questo caso è intervenuto l’elisoccorso: il ferito è stato caricato a bordo è trasportato all’ospedale Brotzu. Il terzo incidente è avvenuto a Guspini al Km 103 della 126 con lo scontro tra la Volkswagen Golf sulla quale viaggiava una famiglia di Arborea e la Ypsilon guidata da un 24enne di Mogoro. Trasportato in elisoccorso un bimbo di 7 anni che non è in pericolo di vita. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gonnosfanadiga e quelli dell’aliquota radiomobile della compagnia di Villacidro per i rilievi di legge.

