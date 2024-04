Incidenti sul lavoro: «Un patto di responsabilità» 

Un patto di responsabilità tra sindacato, imprese e istituzioni per fermare gli incidenti sul lavoro. I numeri, più che allarmanti - in Gallura due morti e 18 infortuni nei primi 3 mesi dell’anno - denunciano un trend che si può arginare solo facendo sistema. Lo affermano i vertici della Cisl Gallura, che ieri, nella sede olbiese, hanno ospitato Cna, Confartigianato Gallura, Spresal e Ispettorato del lavoro per un question time; l’iniziativa, nell’ambito della mobilitazione nazionale della Cisl “Fermiamo la scia di sangue”, per aprire un tavolo tra i soggetti interessati. «Ciò che non viene indagato a sufficienza, in un territorio come il nostro, dalla capacità imprenditoriale e crescita tumultuosa, è, ad esempio, il grave rischio rappresentato dall’elevata mobilità dei lavoratori che spesso si spostano da un settore all’altro senza metabolizzare le norme di sicurezza – le parole di Mirko Idili, segretario generale Cisl Gallura – Dalla neo Giunta regionale e dalla Asl Gallura ci attendiamo il ripristino dello Spresal a struttura dipartimentale complessa». Un servizio attualmente depotenziato. «Implementare gli organici di Spresal e Ispettorato del lavoro significa favorire non solo i controlli ma soprattutto consulenza e assistenza a imprese e lavoratori».

