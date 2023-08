Incidenti sul lavoro, indagini in aumento 

L’indagine sulla morte dell’operaio di Valledoria Gavino Tedde (c’è una persona denunciata e accusato di omicidio colposo) e altri fascicoli aperti per incidenti sul lavoro, avvenuti tra la fine di luglio e la prima metà di agosto: lo Spresal di Olbia (ispettori del lavoro della Asl) ha fatto gli straordinari per una serie di episodi, alcuni molto gravi, che riguardano spesso i dipendenti del comparto turistico e di quello edile. Persone che, stando agli accertamenti in corso, hanno continuato a lavorare in condizioni proibitive per il caldo record. Non esiste un nesso di causalità, per ora, tra gli incidenti e le temperature roventi di luglio ma, sta di fatto, che molti infortuni si son verificati nella fase critica.

Non basta, gli ispettori del lavoro stanno avendo difficoltà a ricostruire i fatti per i “non ricordo” e altre risposte che non favoriscono le verifiche. Il dato certo è che alcune vittime degli infortuni si trovano in ospedale o sono ancora sottoposte a cure mediche.

Il dipendente di un hotel di Palau è stato soccorso e ricoverato in ospedale per una rovinosa caduta seguita a un mancamento. L’uomo ha battuto il capo riportando un trauma cranico e (stando a quanto verificato dagli ispettori del lavoro) quando è stato soccorso dai colleghi perdeva vistosamente sangue. Ora la vittima non ricorda nulla di quei momenti. A Santa Teresa un dipendente di una struttura ricettiva è stato travolto da un carrello e ha riportato un trauma addominale. Sono in corso verifiche (osservanza delle misure antinfortunistiche) anche per altri episodi meno gravi.

Per quanto riguarda il decesso di Gavino Tedde (56 anni) caduto in un cantiere di Santa Teresa, è stato denunciato il datore di lavoro.

