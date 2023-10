Incidenti sul lavoro in aumento 

I numeri delle vittime degli incidenti sul lavoro, nonostante i numerosi provvedimenti normativi con i quali si è cercato, nel tempo, di prevenirli, sono allarmanti, drammatici. Raccontano storie di vite spezzate, di famiglie distrutte, di persone gravemente ferite, di uomini e donne che invocano giustizia. Alla luce dei dati forniti dall’Inail, tra Ogliastra e Nuorese al 30 agosto 2023 risultano essere ben quattro in più, da uno a cinque, gli incidenti mortali, mentre in Italia sono stati 657 (20 in meno rispetto allo stesso periodo del 2022 ma con quasi 3 morti al giorno), 15 in Sardegna, stesso numero dell’anno passato, con 5 nel Sud Sardegna (+4), 3 a Cagliari (-2) e 2 a Sassari (-4), con Oristano che aveva registrato due decessi l’anno scorso e che ora ne segna uno. Del fenomeno si è parlato ieri a Jerzu, nella Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro.

L’allarme

Ogliastra e Nuorese hanno un primato poco invidiabile. Ovvero l’incremento maggiore nell’Isola e su scala nazionale delle malattie professionali denunciate: negli ultimi 12 mesi sono aumentate del 69,9 per cento. «Contro una media nazionale maggiore del 23,2 per cento e una regionale del 26,2 per cento. Un dato tutto da interpretare - spiega Michele Tatti, presidente provinciale dell’Anmil (Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) - che non può essere spiegato solo con lo strascico della pandemia, come le denunce rinviate a oggi per l’emergenza sanitaria, o con la nuova tabella delle malattie professionali che dal 2008 ha provocato un’impennata di richieste o con la maggiore consapevolezza dei lavoratori che ritengono di far risalire al lavoro il peggioramento delle condizioni di salute.

L’evento

Segnali positivi, ma tra Nuorese e Ogliastra, con minore intensità, sembrano registrarsi sul fronte degli infortuni dove, comunque, rispetto al calo a livello nazionale, regionale e locale pesa senz’altro la fine dell’emergenza Covid dimostrata dal crollo (oltre il 70 per cento) delle denunce nel settore sanitario. Ieri, dopo la messa celebrata da don Michele Loi e il saluto del sindaco di Jerzu Carlo Lai, sono interventi la presidente di Aiea Sardegna, Sabina Contu, il direttore della sede Inail di Nuoro, Luca de Santis e, in chiusura di dibattito, l’assessore regionale al Lavoro, Ada Lai.

