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Iglesias.
09 ottobre 2026 alle 00:51

Incidenti sul lavoro, domenica la Giornata 

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La sensibilizzazione dell’opinione sulle “morti bianche”, cioè quelle causate da incidenti sul lavoro, è il tema di un’iniziativa in programma domenica a Iglesias. La organizza l’Anmil, cioè l'associazione che riunisce le persone invalide e mutilate sul lavoro, in occasione della 77ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. L’iniziativa è stata intitolata “Potrebbe essere chiunque”.

Domenica mattina, alle 9 nella chiesa di San Pio X in corso Colombo, sarà deposta una corona d’alloro. Seguirà la benedizione di una targa dedicata ai caduti sul lavoro. Due ore più tardi, alle 11, è invece prevista una funzione religiosa in suffragio delle vittime degli incidenti che sarà celebrata da monsignor Mario Farci, vescovo di Iglesias.
Dopo le celebrazioni, nei locali dell'oratorio della stessa parrocchia di San Pio X è in programma un convegno nel corso del quale saranno analizzati i dati relativi agli incidenti sul lavoro, con momenti di discussione sulla situazione nel territorio e sulla necessità di promuovere politiche attive per la salvaguardia della sicurezza.
Interverranno il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, poi Luigi Caruso, responsabile territoriale dell'Anmil, e i rappresentanti delle sigle sindacali.

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