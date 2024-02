Incidenti su entrambe le corsie, traffico bloccato sulla Statale 130 

Doppio incidente in entrambi le carreggiate della Statale 130 ieri mattina al chilometro 26,600, nel territorio di Siliqua. Poco dopo le 11, una Toyota Yaris che viaggiava in direzione Iglesias, per cause ancora da accertare, ha sbandato finendo sullo spartitraffico ed è entrata in collisione con un’Alfa Romeo Giulietta che la seguiva. Al volante della Yaris si trovava una donna di 25 anni, mentre la Giulietta era condotta da un uomo di 39, entrambi di San Giovanni Suergiu. Le auto sono rimaste sulla carreggiata fino all’arrivo dei soccorsi: fortunatamente non sono state rilevate ferite gravi. Solo la donna è stata accompagnata dall’ambulanza del 118 con codice giallo nell’ospedale Sirai di Carbonia. Nessuna conseguenza per il conducente della Giulietta.

Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri della stazione di Uta. Il traffico è rimasto bloccato per oltre mezz’ora, poi rallentato per permettere i soccorsi e l’intervento dei tecnici Anas che hanno ripristinato la carreggiata.

Le auto ferme e i lampeggianti dei mezzi di soccorso hanno probabilmente distratto alcuni automobilisti che procedevano nella corsia opposta: una Fiat Punto e un’Opel Karl, condotte rispettivamente da un uomo di Domusnovas e una donna di Villamassargia, sono rimaste coinvolti in un tamponamento. La donna ha rifiutato l’aiuto del 118. Sul posto è giunta un’auto del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Iglesias, che ha rilevato il sinistro e gestito il rallentamento del traffico.

