Incidenti stradali in netto calo 

In città diminuiscono gli incidenti stradali. La polizia locale, guidata dal comandante Massimiliano Zurru, rende noti i dati dei sinistri nel primo trimestre del 2024. E sono confortanti.

Dai numeri emerge che gli incidenti rilevati sono circa 60, di cui 10 con feriti e 50 con soli danni ai veicoli coinvolti. Rispetto allo scorso anno c’è una riduzione del 25 per cento, con un calo anche per quanto riguarda il numero dei feriti.

Il risultato è positivo anche sotto il profilo del basso grado di lesività: in media cinque giorni di prognosi assegnati, rispetto ai tredici del primo trimestre dello scorso anno. La fascia oraria con il maggior tasso di sinistri (il 49 per cento) va dalle 12 alle 18. Per la loro rilevazione, la polizia locale, si è dotata di nuovi apparecchi quali droni e strumenti 3D. «Registriamo un netto miglioramento in termini di sicurezza per automobilisti e pedoni - dice il sindaco Andrea Soddu - segno che gli interventi finora messi in atto grazie all’impegno della polizia locale vanno nella giusta direzione».

Il comandante Zurru aggiunge: «Il potenziamento dei controlli su velocità, uso di cellulari alla guida, cinture di sicurezza, revisioni e assicurazioni si è rivelato determinante nel miglioramento della sicurezza stradale e una guida più prudente».

