Incidenti stradali, due feriti non gravi 

Due incidenti stradali, per fortuna senza feriti gravi, sono accaduti ieri in città. Il primo è successo intorno alle 13 all’incrocio fra le vie Cagliari e Diaz, e ha coinvolto tre auto. Nell’impatto, che ha creato disagi anche al traffico a quell’ora intenso, un uomo ha riportato lesioni lievi.L’altro incidente si è verificato sempre in via Cagliari ma all’altezza dell’incrocio con via Messina: sono state coinvolte due auto: una donna è rimasta ferita ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. In entrambi gli scontri sono intervenuti la polizia municipale e il 118.

