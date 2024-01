Incidenti stradali a Is Mirrionis e alla Marina: due feriti 

Due feriti in altrettanti incidenti avvenuti ieri pomeriggio. Per fortuna le persone soccorse, e accompagnate in ospedale dal personale del 118, non hanno riportato conseguenze particolarmente gravi.

Un incidente si è verificato in via Lepanto, alla Marina: per cause da accertare un’auto si è scontrata con uno scooter e il conducente del ciclomotore ha avuto la peggio. Un’ambulanza del 118 ha accompagnato in ferito in ospedale: gli è stato assegnato un codice giallo. Sulla dinamica sono al lavoro gli agenti della Polizia Locale: dovranno anche stabilire le responsabilità.

In via Redipuglia, all’incrocio con via Trincea dei Razzi, nelle vicinanze dell’ospedale Santissima Trinità a Is Mirrionis, il secondo incidente. Questa volta si è trattato di uno scontro tra due vetture. Il conducente di un’auto ha riportato alcune ferite ed è stato soccorso dal personale del 118: non avrebbe subito conseguenze particolarmente gravi. L’altro automobilista è rimasto illeso. Sul posto, oltre all’ambulanza che si è occupata del ferito, la pattuglia della Municipale con gli agenti che hanno svolto i rilievi. (m. v.)

