Incidenti in città, colpa del telefonino  

La 554 si conferma l’arteria fuori dal centro abitato di Selargius dove si concentra la maggior parte degli incidenti rilevati dalla Polizia locale, via Trieste la strada dentro la città dove gli automobilisti calcano di più l’acceleratore.

Due appena invece i tamponamenti nella 131 dir, effetto dell’autovelox che però da settembre è stato disattivato in attesa di capire le sorti dell’occhio elettronico installato nel tratto selargino della Statale. Tra le cause degli incidenti spicca l’uso del telefonino: quasi la metà degli automobilisti selargini guida con lo smartphone in mano.

I dati

È quanto emerge dal report di fine 2023 stilato dai vigili urbani. Il numero dei sinistri è nella media degli ultimi anni: 45 incidenti nel corso del 2023, quattro in meno rispetto al 2022, tre in meno se si prende in considerazione il bilancio del 2021. La mappa delle strade più pericolose parte dalla Statale 554: nel tratto selargino i tamponamenti registrati nel corso del 2023 sono stati 13 in tutto.

Le cause

«Alta velocità, ma fra le cause c’è soprattutto la distrazione degli automobilisti», spiega il comandante della Polizia locale Marco Cantori, «spesso causata dal telefonino. Lo abbiamo notato in occasione della rilevazione di diversi incidenti, ma anche durante il servizio di pattugliamento. Quasi la metà degli automobilisti fermati ha lo smartphone fra le mani mentre guida, e questo inevitabilmente distoglie l’attenzione di chi si trova al volante». A causare incidenti - più o meno gravi - c’è poi la mancata precedenza fra veicoli, come spesso succede nell’incrocio fra via Nenni e la Statale, porta d’ingresso e uscita di Selargius. E nel centro abitato a pagarne le conseguenze sono per la maggior parte delle volte i pedoni, travolti da automobilisti distratti e amanti delle alte velocità nonostante la strada non lo consenta.

Strade a rischio

È il caso di via Trieste, teatro di un incidente mortale qualche anno fa, e dove durante la scorsa estate c’è stato l’ennesimo incidente con due sorelle anziane investite mentre attraversavano nelle strisce pedonali. Nonostante la presenza dei dissuasori per la velocità, e il via vai di persone nel vicino mercato settimanale di piazza Martiri di Buggerru. Nella lista delle strade con un notevole numero di incidenti ci sono anche via Istria, via Roma, via San Martino, via Primo Maggio e via Peretti.

L’autovelox

Nella 131 dir il problema sicurezza sembra risolto, almeno sino a quando c’era l’autovelox attivo. Lo riporta anche la Polizia locale del Comune di Cagliari in una nota inviata ai colleghi di Selargius: 19 sinistri rilevati nella diramazione della Statale 131 nel 2019, 2 nel 2023, entrambi senza feriti. «Se guardo questi dati, non ho nessun dubbio su quello che si debba fare», commenta il comandante Cantori riferendosi al fatto che l’autovelox - contestato dalla minoranza in Consiglio comunale - è spento da mesi.

Il Comune di Selargius nel frattempo ha inviato una richiesta alla Prefettura per aprire un tavolo tecnico e decidere sul futuro dell’impianto di rilevamento della velocità, così come è stato fatto nel 2020 prima dell’attivazione.

