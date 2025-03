Incidenti, il record dell’Asse mediano 

In otto anni nelle strade del capoluogo si sono verificati poco meno di 4.000 incidenti con feriti, 4.800 senza, 52 mortali. Lo studio effettuato dalla facoltà di Ingegneria dell’Università, in collaborazione con il Comune e la Polizia locale ha individuato le strade più pericolose e le cause principali degli scontri. Un’indagine precisa e meticolosa grazie alla georeferenziazione che ha consentito di stabilire con precisione il luogo, l’orario, il numero delle auto coinvolte e analizzare l’incidentalità nell’area urbana di Cagliari e che ha messo in evidenza l’elemento più debole: il pedone.

La mappa

Secondo lo studio, le strade dove si verificano la maggior parte degli incidenti sono le arterie di ingresso, uscita e di attraversamento dell’area urbana. «L’insieme composto dall’Asse mediano e da viale Marconi registrano circa il 10% del totale degli incidenti, il corridoio composto da viale Trieste, viale Sant’Avendrace e viale Monastir circa il 5%, il corridoio via Roma (quando era aperta), viale Diaz il 4.3% e viale Poetto, viale Lungo Mare Poetto e via Lungo Saline rappresentano circa il 3.6%», spiega Mauro Coni, professore di “Strade, ferrovie e aeroporti” dell’Università di Cagliari, che ha curato lo studio.

Le cause

Incrociando i dati in funzione della dinamica, subito dopo il tamponamento, l’investimento dei pedoni rappresenta la causa più frequente di incidente. A seguire l’uscita per sbandamento, l’urto frontale, la mancata precedenza lo scontro con altro veicolo in sosta. Interessante anche l’orario durante il quale si verificano gli incidenti. Dall’indagine è risultato che il maggior numero di incidenti che ha coinvolto le auto (il 35,6%) si verifica nell’arco di tempo che va dalle 12 alle 18. Per quanto riguarda gli utenti della strada più deboli, pedoni e ciclisti, gli incidenti in cui sono stati coinvolti si sono verificati nella fascia oraria di punta 7 – 9, pari al circa il 9% del totale complessivo. Nella fascia di punta 12 – 14 si verificano circa il 13% degli investimenti, mentre quelli della fascia 18 – 20 si registrano circa il 14% del totale.

Il periodo

Il mese di settembre è quello più a rischio quello con meno sinistri è maggio. Tuttavia quello con più feriti è il mese di novembre. Gravemente peggiorati i dati relativi ai pedoni minorenni, numerosi gli anziani sopra i 65 anni coinvolti, pari al 60% di tutti i deceduti. «Una vera escalation rispetto agli anni precedenti», continua Coni.

Luoghi a rischio

Lo studio ha individuato i luoghi dove si sono verificati più incidenti che hanno coinvolto pedoni e ciclisti: scuole dell’infanzia, primarie e secondarie; scuole e istituti superiori; campus ed edifici universitari; tratte con forte componente pedonale ed elevati flussi di traffico; tratte con elevata velocità.

I pericoli per i pedoni

Ma come evitare le mattanze dei pedoni? «Negli attraversamenti pedonali con i semafori il tempo di verde per i pedoni dura troppo poco. Attualmente è calcolato su una velocità di attraversamento pari a 1 metro al secondo rendendo spesso troppo breve per anziani e madri con passeggini», spiega Mauro Coni. Determinante è la lotta alla sosta selvaggia. «Auto, furgoni e moto parcheggiati sulle strisce o in prossimità sia legalmente che illegalmente, rendono poco visibile il pedone al veicolo e costringendo lo stesso a complicati percorsi zigzaganti tra gli ostacoli». Poi ci sono i rischi passivi, come le strisce pedonali disposte in luoghi poco visibili, curve, raccordi verticali, edifici, vegetazione; l’illuminazione notturna carente; inaccessibilità dei percorsi pedonali: auto in sosta cestini per la spazzatura, siepi, pali di segnaletica stradale e pubblicitari, buche e disconnessione delle pavimentazioni.

