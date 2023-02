Incidenti, il Poetto come una pista 

«Abbiamo effettuato un sopralluogo in questi giorni e verificato che la rotatoria della Bussola è danneggiata in sette punti diversi», spiega l’agente del settore Traffico e viabilità Antonello Casiddu. «Gli incidenti, soprattutto la notte, sono frequenti. Bisogna che si capisca che si deve ridurre la velocità perché la strada non è una pista».

Perché la realtà è che la notte, quando la strada si svuota, il lungomare Poetto diventa una pista dove si corre anche 150 all’ora. Le prove sono tutte nella rotatoria e nello spartitraffico, danneggiati in più punti, nella segnaletica divelta e nella staccionata in legno che delimita la passeggiata pedonale e ciclabile nel lato dello stagno, buttata giù e danneggiata. Spesso i responsabili degli incidenti fuggono senza lasciare traccia, rendendo così impossibile addebitare le spese dei danni.

L’ultimo incidente è della notte di mercoledì: un’auto con due giovani a bordo, si è ribaltata, finendo la sua corsa tra le aiuole degli spartitraffico davanti alla Bussola. I conducenti per fortuna non hanno riportato conseguenze, ma è l’ennesimo episodio nelle ultime settimane. Appena qualche giorno fa un altro veicolo era finito sopra la grande rotatoria entrando da una parte e uscendo dall’altra e prima ancora stessa sorte era toccata ad altre auto.

Il viale come una pista

Telefonino e alcol

Spesso chi finisce sopra il rondò è anche sotto l’effetto dell’alcol e non ha i riflessi pronti. O guida, spesso ad alta velocità, mentre manda un messaggio su whatsApp. Il punto più pericoloso è quello della passeggiata pedonale e ciclabile che dal lungosaline prosegue verso il Poetto dove lo steccato è adagiato a terra, e per chi corre, cammina o va in bici non c’è nessuna protezione.

Le preoccupazioni

«È pericolosissimo», dice Sara Perra 55 anni, mentre cammina nel lungomare, «qui basta un niente perché le auto ti vengano addosso. Dovrebbero fare qualcosa per rimettere a posto lo steccato o creare comunque una barriera». Anche se, aggiunge Efisio Scanu 37 anni che corre poco distante, «non credo servirebbe a molto, perché tempo qualche giorno e lo butterebbero di nuovi giù. La questione è che qui corrono,, giorno e notte, vanno a sbattere, distruggono e poi scappano».

La passeggiata

Come dimostra anche lo steccato che costeggia lo stagno in viale Colombo, nel lungosaline, dove viene regolarmente smantellato anche il marmo che delimita la passeggiata in legno.

Qualcosa si sta cercando di fare, almeno di giorno. Ogni settimana, una o due volte, nella quattro corsie del Poetto viene sistemato l’autovelox proprio per cercare di ridurre la velocità delle auto. E in pochi mesi sono stati 219 gli automobilisti colti a spingere un po’ troppo il piede sull’acceleratore. Di questi 219, 166 superavano di 10 km orari e di non oltre 40 i limiti di velocità, 44 lo superavano di 40 ma non di oltre sessanta e per finire 9 correvano a oltre 60 km orari rispetto ai limiti previsti per legge. E c’è chi è stato beccato nel lungomare a sfrecciare anche a 120 chilometri orari, incurante dei pericoli.

