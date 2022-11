Incidenti , il killer si chiama smartphone 

Testimonial dell’evento la velocista delle Fiamme Oro Dalia Kaddari, vincitrice dei campionati europei Under 23 sui 200. Per i più piccoli è stato allestito un percorso stradale educativo con segnaletica verticale mentre per i più adulti è stato possibile svolgere la simulazione della guida sotto effetto di sostanze alcoliche tramite l’uso di un visore capace di simulare le sensazioni di totale assenza di lucidità che caratterizzano la guida di chi sale in macchina dopo aver bevuto. «La settimana scorsa eravamo alla Mem, ieri a Monte Claro: la sicurezza stradale è una tematica che stiamo affrontando con il massimo impegno. I ragazzi che si occupano del Pullman azzurro itinerante sono stati selezionati personalmente, dopo aver affrontato un percorso di formazione importante», le parole di Giovanni Corrado Marziano, comandante del compartimento della polizia stradale del capoluogo.

«Guardare il telefono per 3 secondi è come guidare bendati per 30 metri. In quei trenta metri, migliaia di persone sono morte o hanno riportato gravi danni».

È tra i messaggi più forti lanciati ieri al Parco di Monte Claro a bordo del Pullman azzurro del Compartimento Polizia Stradale per la Sardegna, al cui interno è stata allestita un’aula didattica multimediale nella quale gli agenti hanno incontrato i giovani studenti di una scuola elementare e di due classi delle scuole medie e superiori.

Le prove

Testimonial dell’evento la velocista delle Fiamme Oro Dalia Kaddari, vincitrice dei campionati europei Under 23 sui 200. Per i più piccoli è stato allestito un percorso stradale educativo con segnaletica verticale mentre per i più adulti è stato possibile svolgere la simulazione della guida sotto effetto di sostanze alcoliche tramite l’uso di un visore capace di simulare le sensazioni di totale assenza di lucidità che caratterizzano la guida di chi sale in macchina dopo aver bevuto. «La settimana scorsa eravamo alla Mem, ieri a Monte Claro: la sicurezza stradale è una tematica che stiamo affrontando con il massimo impegno. I ragazzi che si occupano del Pullman azzurro itinerante sono stati selezionati personalmente, dopo aver affrontato un percorso di formazione importante», le parole di Giovanni Corrado Marziano, comandante del compartimento della polizia stradale del capoluogo.

Kaddari testimonial

A dare il buon esempio e a sottoporsi per prima alla prova del visore proprio Dalia Kaddari. «Questo test è fondamentale. Le lenti del visore alterano il senso di profondità, non si ha orientamento e consente di capire i rischi in cui si può incappare. Spero che tutti facciano tesoro di questa giornata». Una giornata a cui non sono mancati il sindaco Paolo Truzzu, il Questore Paolo Rossi, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Francesco Feliziani e la vice prefetta Maria Antonietta Gregorio.

Le storie

Le dinamiche degli incidenti sono le più disparate, così come le situazioni al limite del paradosso. «Durante un servizio notturno abbiamo fermato 3 diciannovenni ubriachi», racconta il vice ispettore Giorgio Biondi. «Abbiamo chiamato i genitori e all’1.30 è arrivato un papà. Abbiamo scoperto che era positivo lui stesso sia al test alcolemico che a quello antidroga. Spesso, manca proprio la cultura dell'educazione stradale». Argomento questo la cui importanza è stata rimarcata da Truzzu. «Sia i giovani che gli adulti devono avere piena consapevolezza di cosa significhi guidare. Occorre massima cura per i dettagli: ad esempio, è fondamentale lasciare gli attraversamenti pedonali e gli incroci liberi perché la presenza di veicoli limita la visuale»

