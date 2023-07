Incidenti, i doppi stop più efficaci dei dissuasori 

C’è ancora “Sicurezza e Ambiente” a rimettere a posto le strade dopo gli incidenti stradali. Anche per quest’anno la ditta si è aggiudicata l’appalto per la rimozione dei detriti, il tutto a costo zero per l’amministrazione in quanto le spese sono ripartite sulla responsabilità civile, ovvero si fa tutto tramite assicurazione.

E nei primi sette mesi del 2023 sono già 34 gli incidenti in cui è stato necessario l’intervento della ditta per rimuovere i detriti e mettere in sicurezza le strade. Di questi la maggior parte è concentrata in via Leonardo da Vinci, dove l’ultimo mortale dove ha peso la vita un ragazzo di 17 anni all’altezza di Niu Crobu è solo di qualche giorno fa. Un mortale anche nei giorni scorsi in via Dell’Autonomia Regionale Sarda.

Buone notizie invece arrivano dal Poetto dove, spiega il responsabile si Sicurezza e Ambiente Stefano Cadibbu, «la presenza costante della Polizia locale con l’autovelox, almeno due volte a settimana, ha consentito di ridurre gli incidenti in quel tratto di strada».

I doppi stop

In città invece gli incidenti si sono concentrati soprattutto in periferia. Tra i più gravi, quello di una Smart che ha falciato una donna in via Salieri e di un’auto finita contro un palo in viale Colombo. «In centro invece», aggiunge Cabiddu, «l’istituzione dei doppi stop ha cambiato le cose».

Idea vincente

Lo stratagemma per rallentare la velocità ha funzionato, infatti, quanto e forse più di dissuasori e autovelox riportando la sicurezza laddove a rischio c’erano anche i pedoni che attraversavano la strada. L’idea era nata dopo attenti sopralluoghi portati avanti dagli agenti del settore Traffico e Viabilità Antonello Casiddu e Valeria Scalas e studi del capitano del settore Infortunistica Franco Congiu, oltre che sulla scia dell’esperimento positivo del doppio stop tracciato già lo scorso anno all’incrocio tra le vie Porcu e Merello e che di fatto aveva completamente azzerato gli incidenti.

I doppi stop sono stati tracciati in diversi incroci: via Vittorio Emanuele-La Marmora, Zara-Milano, Merello-Perra, Fadda-San Francesco-via Cimitero, Diaz-Sicilia, Boito-Palestrina, Merello-Principessa Jolanda, Gramsci-Malipiero, Cagliari-Dante, Fiume-Fratelli Bandiera, Principessa Jolanda-Mercantini e Manara-Vico. E ultimo nei giorni scorsi tra le vie Brigata Sassari e Segrè.

«In questi mesi», dice ancora Cabiddu, «abbiamo portato avanti anche lavori di ripristino di impianti semaforici danneggiati da incidenti stradali e rimesso in sesto la staccionata in legno che delimita il percorso pedonale e ciclabile che collega il lungosalinie con il Poetto, oltre alle strisce luminose davanti al Mc Donald’s».

