Incidenti e ritardi, bus nel caos 

Incidenti e disservizi. Sul trasporto pubblico soffiano venti di polemiche e accuse. I sindaci di Arzana e Bari Sardo, Angelo Stochino e Ivan Mameli, sollecitano un incontro urgente a Regione e Arst. Non passa giorno senza che gli amministratori ricevano segnalazioni e lamentele su continue criticità nel servizio. Al netto delle responsabilità sugli ultimi due incidenti, accaduti a Lanusei e Tortolì, è sotto accusa anche la manutenzione dei mezzi, perlopiù immatricolati una ventina d’anni.

Criticità diffuse

«La riduzione delle corse, lo slittamento degli orari, il numero ridotto dei mezzi disponibili - scrivono Stochino, 53 anni, e Mameli (37) nella nota congiunta - sta creando enormi criticità e sempre maggiori problemi a danno dell’utenza che, spesso, non ha la possibilità di recarsi nelle sedi opportune per fruire e svolgere servizi basilari e costituzionalmente garantiti quali, diritto allo studio, alla tutela della salute, giustizia, con conseguente violazione del sacrosanto diritto alla circolazione delle persone in un’area come la nostra, già fortemente compromessa dalla carenza di una degna rete viaria».

Il parco mezzi in Ogliastra è carente: sono una decina i bus fuori uso per guasti meccanici, cui si sommano i due rimasti coinvolti negli incidenti di mercoledì e giovedì. «È evidente che questo stato di fatto generi un disservizio a danno dell’utenza sia delle nostre comunità ma anche di tutto il territorio ogliastrino. Chiediamo risposte immediate e azioni risolutive, oltre a un incontro con intento risolutorio e collaborativo, anche per scongiurare ulteriori disservizi».

Bilancio incidenti