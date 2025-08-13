VaiOnline
Gonnesa.
14 agosto 2025 alle 00:46

Incidenti e pericoli nell’incrocio di Plagemesu 

Ennesimo incidente lunedì scorso all’incrocio di Plagemesu, tra la statale 126 e la località marina di Gonnesa. Coinvolti un’automobile e un furgone, si è trattato di un tamponamento. Sul posto sono arrivati i carabinieri e la polizia locale di Gonnesa, oltre a due ambulanze del 118. I sanitari hanno visitato le persone coinvolte che per fortuna non hanno avuto bisogno di ricorrere al ricovero in ospedale.

Non è la prima volta che questo incrocio è teatro di incidenti, ancora più frequenti durante la stagione estiva quando il traffico verso le spiagge è più intenso. Un altro scontro, anche in quel caso fortunatamente senza feriti, è avvenuto a fine luglio. Un punto sensibile della circolazione, ancora più a rischio con l’estate: gli incroci a raso sulla statale e l’aumento del traffico, con velocità non sempre moderate, rendono l’incrocio per Plagemesu pericoloso. Questo, con l’incrocio per la strada Panoramica e l’incrocio di Bindua, dovrebbe essere regolato da una rotatoria già prevista e finanziata da anni. La realizzazione delle rotonde è stata prima rallentata dall’aumento dei prezzi dei materiali subito dopo il Covid poi, in particolare per la futura rotonda di Plagemesu, su questioni legate ai vincoli idrogeologici di rio Gutturu Flumini che ora sembrerebbero superati. Intanto nell’incrocio di Plagemesu un’altra estate in attesa della rotonda.

COMMENTI

