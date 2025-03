Incidenti e caos sull’Asse mediano 

Di mattina il primo incidente, in uscita dalla città: tre auto coinvolte, nessun ferito, e rallentamenti andati avanti per quasi un’ora. Nel pomeriggio attorno alle 17 due tamponamenti ravvicinati, questa volta in direzione Poetto, all’altezza dello svincolo per viale Marconi: una decina, complessivamente, le vetture danneggiate nei due diversi sinistri, con alcune persone ferite per fortuna in modo lieve e due accompagnati in ospedale dal personale del 118 per accertamenti. Ma questa volta gli agenti della Polizia Locale hanno dovuto chiudere la strada al traffico per oltre due ore, deviando il traffico nell’uscita per viale Marconi, con le inevitabili conseguenze negative alla viabilità: si sono create lunghe file d’auto, fino alla rotatoria di via Peretti-via Stamira, e le strade alternative non hanno sopportato l’improvvisa mole di veicoli, andando in forte sofferenza. Soltanto dopo le 19 la situazione lentamente è tornata alla normalità.

I disagi

Insomma anche quella di ieri è stata una giornata da incubo, oramai quasi quotidiano, sul fronte del traffico per gli automobilisti che devono attraversare la città utilizzando l’Asse mediano. Prima, attorno alle 8,45, c’è stato un incidente tra l’ingresso da viale Marconi e lo svincolo per via Riva Villasanta con il coinvolgimento di tre vetture e nessun ferito. Il “tappo”, con una corsia non più utilizzabile, ha provocato dei rallentamenti per quasi un’ora. A questo si è aggiunto un altro sinistro, questa volta sulla 131 “dir”: la conseguenze è stata la paralisi del traffico con una lunga fila da Sestu fin quasi allo svincolo per andare verso l’ospedale Brotzu. Al lavoro, per rilievi e e per la gestione del traffico, gli agenti della Polizia Locale.

Doppio schianto

Il caos si è ripetuto, amplificato di molto, attorno alle 17. Prima dell’uscita per viale Marconi c’è stato un incidente che ha coinvolto tre auto e quasi contemporaneamente un tamponamento tra sette veicoli. Il tutto a poca distanza, in direzione Poetto. Pochi minuti e l’Asse mediano si è bloccato, con la fila di vetture che ha raggiunto la rotatoria di via Peretti. In tanti hanno provato a dribblare il blocco: così anche via Cadello, via dei Valenzani, viale Ciusa e via Stamira hanno subito le conseguenze negative. Sono dovute intervenire diverse pattuglie della Polizia Locale. E c’è stata la chiusura al traffico dell’Asse mediano nel tratto subito dopo l’uscita di viale Marconi. Mentre i soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure ai feriti (due le persone accompagnate in ospedale a bordo delle ambulanze con assegnato un codice giallo), i poliziotti della Municipale hanno effettuato i rilievi e cercato di ridurre i disagi per le migliaia di automobilisti intrappolati nel caos dell’Asse mediano. Ci sono volute due ore per riportare la situazione alla normalità.

Il triste record

Che la strada sia teatro di incidenti non è una novità: i sinistri sull’Asse mediano sono praticamente all’ordine del giorno. Soprattutto nel tratto tra l’uscita per viale Marconi e quella per Genneruxi, in direzione Poetto. Lo ha confermato anche un recente studio effettuato dalla facoltà di Ingegneria dell’Università, in collaborazione con il Comune e la Polizia locale, analizzando i numeri degli incidenti avvenuti negli ultimi otto anni: 4.000 con feriti, 4.800 senza, 52 mortali. Le strade con più sinistri sono quelle di ingresso, uscita e di attraversamento dell’area urbana. E l’insieme composto dall’Asse mediano e da viale Marconi registra circa il 10 per cento del totale degli incidenti, risultando nettamente al primo posto di questa poco gradevole graduatoria. Le cause? Sempre le stesse: distrazione, velocità, utilizzo del telefono cellulare e il mancato rispetto della distanza di sicurezza.

