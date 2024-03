Incidenti e cantieri: incubo traffico per entrare in città 

Dalle 8,15 alle 11 di ieri è andato in scena il caos. Il primo “tappo” lo ha creato un tamponamento tra quattro vetture sull’Asse mediano, andando verso il Poetto, prima di svoltare per via Berlino o per prendere il sovrappasso che porta alla strada arginale Terramaini che costeggia lo stagno di Molentargius. I rallentamenti hanno provocato una lunga fila d’auto fino a via Cadello. C’è chi è riuscito a dribblare il blocco passando per Pirri o per via dei Valenzani, allungando di molto i tempi di percorrenza.

E la situazione è peggiorata per un altro incidente, in direzione Sestu, e con un cantiere in viale Marconi. Sono state ore infernali per chi si trovava da queste parti: numerose le proteste anche sui social e gli appelli di studiare dei rimedi per cercare di ovviare a una situazione che si sta ripetendo con troppa frequenza.

Dall’hinterland

E ieri, subito dopo l’incidente sull’Asse mediano (per fortuna senza feriti), proprio alla fine del tratto a senso unico, arrivando da Quartu, una ruspa e alcuni operai di Abbanoa hanno avviato un intervento urgente su un allaccio idrico. Uno scavo che ha ristretto la carreggiata, creando inevitabilmente delle conseguenze pesanti sul traffico in ingresso a Cagliari, a quell’ora particolarmente intenso e già congestionato da quanto accaduto a poche centinaia di metri di distanza. Come se non bastasse c’è stato un secondo tamponamento sempre sull’Asse mediano, questa volta in direzione Sestu, nel tratto prima dell’uscita per via dei Carroz. Così arrivando dall’hinterland, che doveva svoltare a destra e salire sull’Asse mediano si è trovato davanti a un muro di auto e camion. Unica alternativa proseguire dritto in viale Marconi e trovare altre strade per raggiungere la destinazione finale. In ritardo e non di poco: c’è chi ha impiegato più di un’ora per andare da Quartu o da uno degli altri Comuni dell’hinterland, fino alla zona dell’ospedale Brotzu. Anche per gli agenti della Polizia Locale è stata una mattinata infernale: si sono occupati dei rilievi dei due incidenti e di provare a far scorrere un minimo il traffico. Senza riuscire nel miracolo.

Le proteste

Una situazione, quella dei tamponamenti sull’Asse mediano, che si ripete con troppa frequenza per essere una casualità, soprattutto nel rettiliano prima dello svincolo di Genneruxi che, da quando è stato istituito il senso unico in viale Marconi, ha visto crescere enormemente il flusso di vetture. Con l’aumento, forse inevitabile, anche degli incidenti. E sui social le proteste si sono moltiplicate. Con gli appelli anche a rivedere proprio la scelta del senso unico in viale Marconi. Perché ha fatto aumentare di molto il traffico sull’Asse mediano, in direzione Poetto, per poter prendere il sovrappasso che porta alla strada arginale Terramaini che costeggia lo stagno di Molentargius, e andare così verso Quartu. Così come è cresciuto enormemente il numero di veicoli che passano in via Galvani e in via Mercalli, strade che soffrono per l’aumento notevole del traffico.

RIPRODUZIONE RISERVATA