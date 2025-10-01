Incidenti e cantieri, città ostaggio del traffico 

Auto fuori strada, tamponamenti, studenti travolti sulle strisce e operai al lavoro alle ore di punta: il mix perfetto per il caos perfetto sulle strade della città. Ieri, dalla mattina alla sera, da Giorgino a viale Marconi, attraversare la città è stata per molti una piccola odissea. Disagi e rallentamenti che purtroppo sembrano all’ordine del giorno in una rete viaria quasi sempre in emergenza e messa sotto costante stress dai mille cantieri aperti dal rientro delle vacanze e dagli incidenti più numerosi in queste settimane.

Bollettino di guerra

Il primo girone dell’inferno si è trasferito dalle prime ore della mattina sulla Sulcitana: i lavori di sfalcio dell’erba a bordo strada tra i chilometri 6 e 7 hanno causato uno scontro frontale che alla fine ha coinvolto tre veicoli causando il ferimento degli occupanti e l’uscita in cunetta di uno dei mezzi. Per le persone coinvolte nello schianto tanta paura ma solo ferite lievi. L’intervento della Polizia locale di Cagliari ha limitato i danni non potendo però evitare i forti rallentamenti del traffico generati dalle operazioni di rimozione dei veicoli in panne.

Dopo una mattinata relativamente tranquilla, le difficoltà tra le vie della città si sono ripetute in vari punti della città nel momento di rientro di migliaia di lavoratori a casa. Dal primo pomeriggio l’allarme è scattato in viale Marconi: due incidenti verificatisi a pochi metri di distanza nella porzione più vicina a Cagliari. Il restringimento della carreggiata ha creato enormi code estese all’Asse mediano e via San Benedetto.

Dall’altra parte della città, in piazza d’Armi, l’intenso traffico è andato in tilt con la contemporanea uscita degli studenti dalla facoltà d’ingegneria. Ad avere la peggio un giovane travolto da un’auto sulle strisce all’ingresso di viale Merello e trasportato in codice rosso dai sanitari del 118.

Lavori in corso

A causare infinite colonne d’auto alle porte di Pirri è stato invece un piccolo ma fastidioso cantiere all’altezza della rotonda dell’ex Motel Agip. La strada parzialmente inagibile ha generato confusione proprio in un punto nevralgico costringendo a passo d’uomo per ore i mezzi in transito sull’Asse mediano, quelli da e verso Pirri e in arrivo da via Cadello.

Il circolo del caos non si poteva che chiudere sempre sulla Statale 195. Gli automobilisti di rientro a Cagliari da qualche giorno devono pagare un salato dazio di pazienza per attraversare il cantiere sul ponte di Sa Scafa. I test strutturali sul viadotto hanno “rubato” una corsia e dureranno per qualche altra settimana causando anche ieri lunghe file dalle 17 e fino a sera. La degna conclusione di una giornata d’inferno che promette però di non essere l’ultima di ottobre per la città.

RIPRODUZIONE RISERVATA