Incidenti domestici, è allarme  

L’ultimo incidente è di qualche settimana fa: un bimbo di 4 anni, vicino alla mamma intenta a cucinare, si è rovesciato addosso una pentola di acqua bollente, riportando gravissime ustioni. Purtroppo è in casa, quattro su dieci, il posto dove ci si dovrebbe sentire più sicuri, che si annidano le maggiori insidie e si verificano la maggior parte degli incidenti, piccoli o gravi che siano. Basti pensare ai due incendi in due settimane che hanno distrutto due abitazioni, in via Ariosto e in via Roma, a causa di due corti circuiti.

Le chiamate di soccorso

Le vittime sono per lo più anziani, fragili e spesso soli, che inciampano nei tappeti, cadono quando si alzano, sbattono alle finestre. Ma non mancano gli uomini che usano trapani o attrezzi per bricolage, improvvisati che accendono i camini e le donne che puliscono vetri e lampadari e cadono dalle scale. Ne sanno qualcosa le associazioni di volontariato del 118, chiamate a soccorrere i cittadini in difficoltà.

I danni più frequenti

«Facciamo tantissimi interventi per incidenti domestici», racconta Davide Savona, presidente della Croce D’Oro di Flumini. «Il più frequente riguarda chi va a sbattere sugli stipiti della finestra e riporta trauma cranici, ma sono tanti anche gli anziani che cadono e si fratturano il femore». Nel litorale, poi, dove le case sono per lo più singole, «e si possiede il caminetto, siamo intervenuti diverse volte per incendi di abitazione. E spesso agiamo assieme ai vigili del fuoco, quando i parenti chiamano perché il loro genitore anziano magari non risponde al telefono da giorni. Capita di forzare la porta e di trovarlo a terra perché non riesce ad alzarsi».