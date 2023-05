Domenica di morte sulle strade, dall'Umbria alla Puglia. Due incidenti, con quattro giovani morti e un altro in gravi condizioni, è il tragico bilancio in provincia di Perugia. Altri tre morti nel pomeriggio lungo la statale 90, all'altezza di Troia, nel Foggiano. Le altre vittime: un 67enne in un incidente a Bolzano Vicentino, un 34enne a Castiglion Fiorentino e una donna investita da un’auto ad Acilia.