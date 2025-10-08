Incidenti, cantieri e sosta selvaggia Auto in coda, un inferno quotidiano 

Ogni mattina una bolgia infernale. Non bastano i cantieri, a completare il quadro disastroso del traffico ci si mettono anche gli automobilisti cagliaritani, maldestri e incivili. Il parcheggio “creativo” in doppia fila, negli stalli riservati a disabili e moto o nei posti più impensati, contribuisce ad amplificare il caos quotidiano. Per non parlare di quelli che affrontano l’Asse mediano ad alta velocità (l’autovelox della Polizia Locale ha registrato punte di 200 chilometri orari) in “scia” a chi lo precede per sfruttare l’aerodinamica, manco fossimo in Formula, o quelli che si immettono dagli svincoli con nonchalance costringendo gli altri automobilisti a pericolose manovre per evitare lo scontro.

Caos totale

Se Dante fosse vissuto nei giorni nostri avrebbe utilizzato il famigerato Asse mediano per ambientare l’Inferno del Canto III della Divina Commedia. Non passa giorno che anche un minimo tamponamento costringa a ore di fila. Così è successo anche ieri poco dopo le 13 quando due auto, dirette verso il Poetto, si sono scontrate all’altezza del raccordo con viale Marconi. In pochi secondi è scoppiato il finimondo. La colonna di auto è arrivata sino allo svincolo di via Cadello, intasando le strade per Pirri e per l’inceneritore. Dalla bolgia, e dal fegato marcio, si è salvato solo chi era in moto. Le quattro corsie sono un vero pericolo: il 10 per cento degli incidenti cittadini avviene nell’Asse mediano, progettato negli anni ‘70 e inaugurato 20 anni dopo. Il problema non è di facile soluzione. Ingegneri trasportisti ed esperti avevano anche ipotizzato rotatorie e dossi per rallentare la velocità, ma mai niente è stato fato.

Inferno quotidiano

Anche oggi, come accade e accadrà per molto tempo, si sono verificate scene di ordinaria follia. Sul banco degli imputati Arst, Abbanoa, Enel e società che stanno realizzando i collegamenti per la fibra ottica. Code e clacson in ogni angolo del capoluogo a causa di cantieri, deviazioni, restringimenti e camion in piazza Deffenu, via Roma, via XX Settembre, via Dante, via Liguria, viale Marconi, via Bacaredda, via Cocco Ortu, solo per citare le arterie più importanti. L’amministrazione comunale sembra indifesa, quasi stordita dalla mole di problemi causati dai lavori e dalle conseguenze sul traffico. Il nodo cruciale è il nuovo cantiere per la metro di superficie in viale Diaz che ha ridotto la carreggiata da due corsie più una riservata ai bus a una. Un imbuto nel quale confluiscono pullman e taxi creando un ingorgo gigantesco: per percorrere poche centinaia di metri durante le ore di punta può essere necessaria anche mezz’ora.

Verde più lungo

«Stiamo intervenendo sugli impianti semaforici tra viale Diaz e via Sonnino per migliorare il flusso del traffico, allungando il verde, in modo da far defluire più auto possibile», fanno sapere da Palazzo Bacaredda. La novità interesserà chi percorre viale Diaz nelle due direzioni, verso via Roma e verso il Poetto, in via Sonnino i tempi del semaforo restano uguali.

Sosta selvaggia

I cagliaritani vorrebbero entrare con l’auto nel negozio dove fanno la spesa. Negli ultimi 30 anni non c’è stato nessuno che sia riuscito a risolvere il problema della doppia fila o del parcheggio nei posti riservati a disabili. Neanche in via Tuveri, che dovrebbe essere il simbolo della legalità per la presenza del Palazzo di Giustizia o della Questura e con un multipiano a due passi, sono riusciti a risolvere il problema degli automobilisti incivili che parcheggiano dove capita, figuriamoci in via Sonnino, largo Carlo Felice, via Scano.

Armi spuntate

La Polizia locale, vista la carenza di personale, fa quello che può per “domare” il traffico. Sino a un anno fa era l’alleato più efficace nella caccia alle auto senza assicurazione e revisione, ma era implacabile anche contro il grande vizio degli automobilisti cagliaritani: la doppia fila. Lo “Street control”, uno strumento che individua i veicoli irregolari attraverso la foto della targa. Il contratto con la ditta fornitrice è scaduto e nessuno pensa a rinnovarlo. Eppure anche a Roma “Cerbero” sta dando ottimi risultati.

RIPRODUZIONE RISERVATA