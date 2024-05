Incidente, tre feriti  in ospedale 

Ennesimo grave incidente lungo le strade dell’Oristanese. Ieri tre persone sono rimaste ferite nello scontro fra due auto avvenuto nell’asse mediano che collega Mogoro con Masullas. Per cause che dovranno essere accertate una Fiat Panda e una Punto si sono urtate frontalmente, l’impatto è stato piuttosto violento. Immediatamente sono scattati i soccorsi da parte degli operatori del 118 della Asl e della Flema di San Nicolò Arcidano. I sanitari hanno prestato le prime cure ai due conducenti di 65 e 35 anni, e a un passeggero 75enne, poi i feriti sono stati trasportati al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti e dai primie sami sembra che le loro condizioni non preoccupino i medici. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Ales e i carabinieri della Compagnia di Mogoro che hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica.

