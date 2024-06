Incidente sull’auto rubata, la firma sul Cid è una confessione 

Ruba un’auto, nella fuga ne tampona un’altra e decide di compilare il Cid ma firma con il suo vero nome: nei guai un giovane di Vallermosa, Luca Ruggiu, 20 anni, denunciato per furto. I fatti si sono svolti lo scorso mercoledì, quando Ruggiu si sarebbe appropriato della Fiat Seicento di una sua compaesana, 36enne per poi rimanere coinvolto in un tamponamento: le due parti avevano verificato i danni e deciso di compilare il modulo di Constatazione amichevole d’incidente (Cid). Tutto sembrava procedere regolarmente: la sorpresa è arrivata al momento di firmare il documento, quando Ruggiu ha scelto di usare il suo vero nome.

Proprio l’apertura della pratica assicurativa ha permesso di scoprire l’identità del responsabile del furto. La proprietaria della Seicento viene contattata dalla sua assicurazione, che la informa del sinistro. L’auto, però, non c’è.

Dopo l’incredulità iniziale, la 36enne si reca nella caserma dei carabinieri del paese per presentare denuncia di furto. I militari avviano le ricerche: acquisiscono i dati inseriti nel modulo, convinti di trovarvi indicate generalità di fantasia. Invece si accorgono che il firmatario ha indicato il suo vero nome e cognome: è un giovane residente nel paese e in poche ore lo rintracciano ancora alla guida del mezzo rubato.

Luca Ruggiu dovrà rispondere dell’accusa di furto, mentre la Seicento è stata restituita alla legittima proprietaria.

Un caso di furto d’auto risolto in tempi rapidissimi, grazie alla firma dello stesso autore. (a. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA