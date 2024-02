Incidente sulla Statale: tre feriti 

Nuovo incidente a Decimomannu, nell'incrocio tra via San Sperate e la Statale 130. Attorno alle 16 di mercoledì un’auto ha impattato violentemente contro altre due. Coinvolti nell'incidente una giovane mamma, Maria Luisa Meloni, 28 anni con la figlia di venti mesi, trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu in codice giallo, e Silvano Orgiu, 67 anni di Musei trasportato sempre in codice giallo ma al Policlinico. Le prime hanno riportato un trauma al rachide cervicale e al braccio sinistro, il secondo un trauma toracico.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze, tra cui quella infermieristica di Decimomannu, e gli agenti della polizia locale decimese, che hanno effettuato anche i vari rilievi del caso. Il traffico è rimasto congestionato per circa un'ora e mezza.

Nello stesso incrocio si era verificato anche nella mattinata di mercoledì un incidente, questa volta senza particolari conseguenze. (red. pro.)

