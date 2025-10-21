VaiOnline
Monastir
22 ottobre 2025 alle 00:30

Incidente sulla Statale, nove feriti lievi 

È di nove feriti, tra i quali tre bambini, per fortuna tutti lievi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la Statale 128, in territorio di Monastir. Giuseppe Boi, 33 anni, di Escolca, diretto verso Senorbì, per motivi ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, all’altezza di una curva al chilometro 3,2 ha perso il controllo della sua vettura, una Lancia, che è entrata in collisione con una Fiat 500 sulla quale erano presenti marito, moglie e un figlio, poi con il guardail e quindi con altre due vetture che stavano percorrendo la Statale in direzione Monastir (una Passat con a bordo un uomo, la moglie e due figli di 5 anni e 4 mesi e un’Alfa con solo l’autista a bordo).

Sul posto sono arrivate sei ambulanze del 118, che hanno trasportato i feriti negli ospedali per accertamenti. Il più grave, Giuseppe Boi, ha riportato la frattura di un braccio. Il traffico ha subito rallentamenti per oltre un’ora. (red. pro.)

