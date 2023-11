Incidente sulla Statale, la vittima è un ex operaio 

L’infanzia da pastore prima a Desulo, poi a Iglesias. Poi ha lavorato una vita al polo industriale di Portovesme e quando è andato in pensione si è dedicato alla agricoltura insieme al fratello con il quale aveva un’azienda agricola all’uscita di Iglesias. Sebastiano Chessa ha perso la vita martedì sera in un incidente stradale avvenuto nella Statale tra Villasor e Villacidro. Guidava il suo furgone, per cause tutte ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato frontalmente con l’autobus dell’Arst. Chessa lascia un ricordo vivissimo a Iglesias: lo chiamavano il pastore colto perché aveva una grandissima cultura in archeologia, viveva a Monteponi vicino alla farmacia dove ha fatto realizzare un murale molto bello dedicato al mondo agropastorale.

Nell’incidente è rimasto ferito l’autista della corriera dell’Arst, Vlastimil Vojacek, 48enne di origine croata che ha riportato traumi al torace e per questo portato in codice giallo al Policlinico di Monserrato. Illesi i 6 giovanissimi passeggeri, tutti tra i 18 e i 27 anni.

Lo scontro è avvenuto al chilometro 13,900. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Serramanna e di Villasor, oltre che il nucleo operativo di Sanluri, e ancora Vigili del fuoco e ambulanze. La strada è rimasta bloccata per tre ore.

Intanto, sempre a Villasor nella stessa notte ci sono stati altri due incidenti a distanza di poche ore, stavolta sulla rotonda che collega le Provinciali 4 e 7: entrambi i veicoli, una Peugeot 308 e una Volvo V40, sono finiti sull'aiuola della rotatoria. Illesi i conducenti, ma anche i carabinieri accorsi da Serrenti e Guasila, hanno notificato alla Provincia Sud Sardegna l'urgenza di interventi sul tratto di strada buio e mal segnalato.

