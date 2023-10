Incidente sulla statale 126, muore un’anziana 

Ancora un incidente mortale nel Sulcis Iglesiente: è accaduto ieri, lungo il tratto della Statale 126 che collega Iglesias a Fluminimaggiore. La vittima si chiamava Carmela Deiana e aveva 84 anni. Originaria di Arbus, viaggiava a bordo di una Fiat Panda condotta da Lorella Orrù, 56 anni di Fluminimaggiore.

Sul guard rail

L’incidente è accaduto intorno alle 12.30. Carmela Deiana faceva rientro a Fluminimaggiore da Iglesias, accompagnata da un’amica di famiglia, Lorella Orrù. Erano quasi arrivate a destinazione quando, all’altezza dello svincolo per la grotta Su Mannau, a circa 3 chilometri dall’entrata dell’abitato del paese, l’autovettura ha sterzato bruscamente sulla destra, finendo contro il guard rail. L’anziana donna si è accasciata nel sedile del passeggero anteriore dell’auto su cui era seduta, priva di sensi. Allertati i soccorsi, sono subito intervenuti sul posto l’autoambulanza del 118 di Fluminimaggiore e l’elisoccorso. Per la povera donna, però, sono stati vani tutti i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, ai quali non è rimasto altro che constatarne la morte. Lievemente ferita, invece, ma sotto shock, la conducente dell’auto, che comunque è stata sottoposta ad accertamenti da parte del personale sanitario intervenuto sul luogo dell’incidente. Il personale dell’elisoccorso, atterrato col velivolo nelle campagne limitrofe, é rimasto in attesa di disposizioni da parte della centrale operativa, ma è poi ripartito senza la sfortunata ottantaquattrenne, il cui corpo è stato disposto sull’asfalto accanto all’autovettura, in attesa dell’autorizzazione da parte dell’Autorità giudiziaria per la sua rimozione.

Le ipotesi

Le dinamiche di quanto è accaduto sono ancora da chiarire con esattezza. È certo, però, che la Fiat Panda condotta da Lorella Orrù procedesse a velocità limitata. Riguardo al decesso della donn,a si pensa che sia stata vittima di un malore ma resta anche l’ipotesi che la brusca sterzata fuori dalla carreggiata dell’utilitaria possa avere influito. Entrambe le ipotesi sono ora al vaglio dei carabinieri della stazione di Buggerru che, assieme ai colleghi del Nucleo radiomobile della Compagnia di Iglesias, hanno eseguito i rilievi. Carmela Deiana trascorreva qualche giorno a casa dei familiari, residenti da tempo a Fluminimaggiore. Una famiglia conosciuta e stimata nel centro ex minerario. Per questo la notizia della sua morte si è diffusa ieri pomeriggio con rapidità in tutto il paese, suscitando il cordoglio dell’intera comunità.

