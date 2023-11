Incidente sulla statale 126: ferite gravi per una donna  

Per cause in corso di accertamento, una donna di Sant’Antioco, Michela De Gasperi, è finita fuori strada con la sua Nissan Juke mentre percorreva una curva della strada statale 126 in località Sisineddu, in territorio di Calasetta.

Prontamente soccorsa, anche grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco di Carbonia, è stata trasportata all’ospedale Sirai dall’autoambulanza medicalizzata del 118 in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’incidente riaccende l’attenzione sui cinque milioni di euro fermi dal 2017, stanziati per la realizzazione di interventi di allargamento e di rettifica di alcune curve. (s.g.)

