Incidente sulla Sp2, cinque ventenni feriti: uno al Brotzu in coma 

È di cinque feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente avvenuto ieri mattina sulla strada provinciale 2. Stavolta non si tratta del famigerato tratto tra Villamassargia e Carbonia ma bensì di quello della cosiddetta Pedemontana (Villamassargia - Cagliari) dove ieri mattina una Kia Venga si è più volte ribaltata finendo per rimanere con le ruote all’aria. I cinque giovani che viaggiavano a bordo dell’utilitaria (sarebbero tutti militari in servizio nella base di Teulada) sono rimasti feriti. Il più grave, Raffaele Vigliotti, classe 2002 di Maddaloni, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione. Un secondo ferito è in osservazione al Policlinico di Monserrato, mentre gli altri tre sono stati accompagnati al Sirai di Carbonia.

Il sinistro si è verificato intorno alle 8.30 al chilometro 28.300 della Sp2 (a circa 2 chilometri dalla rotatoria Emanuela Loi). La piccola utilitaria viaggiava in direzione di Villamassargia e per cause in fase di accertamento ha perso aderenza con l’asfalto, uscendo parzialmente dalla carreggiata e ribaltandosi più volte. Sul posto i carabinieri della radiomobile di Iglesias, i colleghi della stazione di Domusnovas, la municipale di Villamassargia e i vigili del fuoco di Carbonia. Diverse auto dirette alla Sagra delle Olive hanno dovuto utilizzare percorsi alternativi almeno fino alle 10.30 quando l’utilitaria è stata rimossa da un’autogrù dell’Aci.

RIPRODUZIONE RISERVATA