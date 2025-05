Incidente sulla rotatoria, centauro ferito 

È finito in ospedale il centauro che ieri, verso le 18 e per ragioni non ancora chiarite, si è scontrato con la sua motocicletta contro un veicolo nei pressi della rotatoria che collega la statale 195 con la zona industriale di Macchiareddu, nei pressi del lungo pontile industriale.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Sezione antinfortunistica della Polizia Municipale del capoluogo e un’ambulanza del 118 che ha soccorso il motociclista, portandolo al pronto soccorso a causa dei traumi riportati nella caduta. Non sarebbe grave, invece, il conducente dell’utilitaria coinvolta nell’incidente. I vigili urbani hanno lavorato a lungo per completare i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto, evitando anche che la circolazione lungo la statale andasse in tilt a causa del traffico domenicale di ritorno nel capoluogo da Pula e dalla zona costiera. A tarda serata ancora non si conoscevano le condizioni del centauro né la prognosi.

Sempre sulla “Sulcitana”, poche ore prima (verso le 14), due auto si sono invece toccate, senza conseguenze per i conducenti, nei pressi dello svincolo per Giorgino. L’incidente è avvenuto nel corso di una manovra di sorpasso, ma per fortuna si sono registrati solo danni alle carrozzerie.

