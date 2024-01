Incidente sulla Provinciale, 5 feriti 

Scontro frontale tra due auto sulla Provinciale 2, il bilancio è di cinque feriti. L’incidente è avvenuto ieri poco prima delle 19, nella rotonda di Uta, e ha coinvolto un pick-up Mitsubishi, condotto da un uomo di Assemini, e una Volkswagen Golf con quattro persone del Sulcis a bordo.

Le cause sono ancora in fase di accertamento, ma pare che uno dei due mezzi avrebbe imboccato la rotonda in senso contrario. L’impatto è stato violentissimo ma, fortunatamente, le condizioni dei feriti non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze del 118, i carabinieri della stazione di Decimomannu e i barracelli di Uta. I feriti sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Cagliari e Monserrato. Il traffico è stato rallentato per circa due ore, per permettere i soccorsi e i rilievi dei carabinieri. Dopo la rimozione dei due mezzi, la viabilità è tornata alla normalità. ( a. cu. )

