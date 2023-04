Incidente sulla 554, coinvolta una Ferrari 

Giornata difficile quella di ieri sulla strada statale 554 con incidenti a catena: per fortuna non ci sono stati feriti ma solo danni, anche ingenti ai mezzi. Inevitabili i disagi al traffico. Si sono formate lunghe code e la curiosità di molti è stata attirata perché tra le vetture coinvolte c’era anche una Ferrari. Il conducente è rimasto illeso mentre l'auto è rimasta danneggiata sulla fiancata laterale. E il conto, per ripararla, sarà particolarmente salato.

I rilievi di legge sono stati effettuati da alcune pattuglie della Polizia locale di Monserrato: la Ferrari si sarebbe scontrata con un fuoristrada durante una fase di sorpasso. I due mezzi hanno riportato danni alla carrozzeria. Gli agenti della Municipale hanno avviato gli accertamenti per stabilire le responsabilità. Ma alla fine potrebbe finire tutto nelle mani delle assicurazioni. L’incidente si è verificato in direzione Cagliari all'altezza del bivio per la Cittadella universitaria.

Poco prima, sulla stessa 554 in direzione Quartu, c’è stato uno scontro fra auto. Immediato l’allarme e l’arrivo di una ambulanza. Per fortuna nessuna particolare conseguenza per gli automobilisti. Un altro incidente all’altezza di Selargius dove c’è stato un tamponamento con danni ai mezzi coinvolti. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale di Selargius.

Una strada statale 554 si conferma sempre più insidiosa. Non sono mancati gli incidenti con feriti anche gravi. Ma la maggior parte degli scontri creano enormi disagi alla viabilità. Continui gli interventi dei Carabinieri, della Polizia locale e della Polstrada, col traffico spesso a rilento. (ant. ser.)

