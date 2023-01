Incidente sulla 387: strada chiusa per ore 

Sei auto coinvolte, tre feriti, strada chiusa per ore, con i i rilievi di legge sotto la pioggia. Teatro dell’incidente, la statale 387 nel tratto che dalla 554 porta a Dolianova, in territorio del comune di Selargius. In ospedale sono finiti Maura Picciau, 43 anni di Dolianova, che viaggiava su una Golf, Giampaolo Contu, 55 anni di Quartu e Giuseppe Corda, 25 anni. Per fortuna le loro condizioni non sono state particolarmente gravi: i soccorritori hanno assegnato a tutti un codice giallo e in ospedale sono stati trattenuti per accertamenti.

I disagi

I rilievi di legge sono stati effettuati sotto una pioggia a tratti scrosciante dagli agenti della Polizia locale di Selargius, coordinati dal dirigente Marco Cantori. Pesantissimi i disagi per gli automobilisti con la strada chiusa nelle due direzioni di marcia e col traffico dirottato su Settimo San Pietro. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri: sei le auto coinvolte nello scontro. Quattro viaggiavano in direzione Monserrato, due sulla corsia per Dolianova. Improvvisamente ci sarebbe stato un tamponamento con scontro successivamente fra gli altri mezzi che in quel momento si trovavano in quel tratto di strada.

Primi soccorsi

I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni automobilisti che hanno anche lanciato l’allarme con la mobilitazione della Polizia locale di Selargius e del 118. Nel giro di poco tempo, sul luogo dello scontro sono arrivate diverse ambulanze con i tre feriti che sono stati subito accompagnati in codice giallo al Policlinico di Monserrato. L’incidente, insomma, si è dimostrato meno grave di quanto sembrava con alcune auto ridotte davvero male. Intanto il traffico è andato subito in tilt. C’è chi ha cercato vie di uscita per raggiungere Monserrato da una parte e il Parteolla dall’altro.