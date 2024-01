Incidente sulla 197: un morto 

Ancora una croce sulla Statale 197. A poche decine di metri dall’incrocio che porta a San Gavino, ieri poco dopo le 16, c’è stato un terribile incidente in cui ha perso la vita Alain Jules Cools, nato in Francia il 27 febbraio 1965 che si trovava in Sardegna per far visita ad alcuni amici di Guspini, paese nel quale ha abitato per un po’. Al volante della Dacia Duster sulla quale viaggiava il turista insieme ad altri due connazionali, c’era Sergio Tuveri, guspinese di 64 anni che in passato ha gestito un agriturismo sulla strada che porta a Montevecchio. I quattro erano diretti all’aeroporto di Elmas dove i turisti avrebbero dovuto prendere il volo delle 20,20 diretto a Parigi.

I soccorsi

Per cause ancora in corso di accertamento l’auto si è ribaltata all’improvviso finendo fuori dalla carreggiata: per Alain Jules Cools non c’è stato nulla da fare nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Villacidro, coordinati dal capitano Francesco Capula, i vigili urbani di San Gavino che hanno regolato il traffico e chiuso il tratto della Statale 197 per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza da parte del personale dell’Anas. La strada è rimasta chiusa per alcune ore e il traffico è stato dirottato in direzione Pabillonis e Gonnosfanadiga. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso ma per i tre feriti, tutti in modo lieve, non è stato necessario il ricovero in ospedale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Sanluri. In fase di ricostruzione la dinamica dell’accaduto. Gli inquirenti sono al lavoro per capire le ragioni per le quali l’auto si è ribaltata in una curva poco prima dell’ingresso al centro abitato.

Strada killer

Si tratta dell’ennesimo incidente mortale avvenuto in una Statale costellata di croci. Alcuni mesi fa, sempre sulla 197, perse la vita Loris Bandino, un giovane di San Gavino. Da anni gli amministratori locali e regionali chiedono lavori per la messa in sicurezza. «Questa Statale – denuncia il sindaco di San Gavino Carlo Tomasi – ha urgente necessità di un adeguamento rispetto allo stress che subisce quotidianamente per il transito di un numero di veicoli davvero elevatissimo anche per la loro tipologia, visto l’alto tasso di tir e pullman. Ora è di fondamentale importanza utilizzare i circa 6 milioni di euro rifinanziati dalla Regione per il tratto della Statale 197 che va da Sanluri a Guspini. Il finanziamento deve essere messo in opera dalla Provincia Sud Sardegna».

(ha collaborato Mauro Serra)

