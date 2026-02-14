Incidente sulla 197: 20enne in ospedale 

Una persona è rimasta ferita nell’incidente avvenuto ieri alle 7,50 sulla Statale 197 tra San Gavino e Guspini. Marco Melis, 20enne di Gonnosfanadiga, era alla guida di una Bmw bianca che è finita fuori strada: il giovane è stato accompagnato con un codice giallo da un’ambulanza medicalizzata all’ospedale Brotzu di Cagliari dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti clinici necessari. Per fortuna no ìn ha riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Gavino Monreale, coordinati dal comandante Ivan Melis e i vigli del fuoco di Sanluri. I rilievi eseguiti dai carabinieri serviranno a stabilire la dinamica dell’incidente avvenuto in un tratto particolarmente insidioso della Statale, in particolare nelle giornate di pioggia. Il traffico ha subito dei rallentamenti.

