Incidente sulla 131,  un ferito in ospedale 

Grave incidente stradale alle porte di Monastir: nelle prime ore della mattina di ieri una Ford Fiesta ha tamponato un Piaggio Porter che, a causa dell’impatto, si è ribaltato ed è andato distrutto. Le due vetture si sono scontrate intorno alle 7 del mattino sulla Statale 131 all’altezza del paese in direzione Sassari. Feriti i conducenti delle due auto che, sebbene siano usciti autonomamente dalle proprie vetture in seguito allo scontro, sono stati condotti in ospedale, entrambi in codice rosso: il proprietario del piccolo furgone, Andrea Carboni, 48 anni, di Monastir, è stato stato ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari in osservazione (le sue condizioni non destano preoccupazioni) mentre la donna alla guida dell’utilitaria è stata trasportata al Policlinico di Monserrato e dimessa dopo una visita al Pronto soccorso.

Il traffico è andato in tilt: la chiusura di una delle due corsie del tratto di strada sul lato opposto all’autovelox ha creato pesanti rallentamenti, costringendo le auto a procedere a passo d’uomo. Numerosi automobilisti si sono indirizzati nel centro abitato di Monastir per evitare il traffico della statale, creando lunghe file d’auto. La situazione è migliorata dopo diverse ore, quando sono state concluse le operazioni di rimozione del furgoncino e dell’utilitaria e dopo che la carreggiata è stata ripulita.

Sul luogo sono intervenuti la Polizia Stradale, l’Anas che ha gestito il pesante traffico di quelle ore, i volontari del 118 di Monastir e l’Acra di Nuraminis e i Vigili del Fuoco che hanno lavorato alla perdita di carburante fuoriuscito dal piccolo mezzo distrutto.

RIPRODUZIONE RISERVATA