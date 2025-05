Incidente sulla 131, tre feriti e disagi 

Un tamponamento a catena sulla Statale 131 al bivio per Paulilatino e traffico in tilt. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio nel tratto interessato dai lavori in direzione Oristano, dove lo svincolo è chiuso. Secondo quanto accertato, un’auto avrebbe effettuato una manovra azzardata proprio al bivio: trovando sbarrato quello per l’ingresso sud, l'automobilista avrebbe tagliato la strada per svoltare sul lato opposto. Una manovra pericolosa che ha innescato il tamponamento in cui sono rimasti coinvolti anche un’altra auto, un furgone e un autoarticolato. Il conducente del mezzo che ha causato lo scontro, non si è fermato. Sono in corso gli accertamenti della polizia stradale di Laconi. Sul posto le ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti, e l’elisoccorso che ha trasportato il più grave a Sassari. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi. Il traffico ha subito grossi rallentamenti. ( v.p. )

