Incidente sulla 131,  traffico in tilt  

L’asfalto bagnato, il furgone slitta e finisce contro il guard rail. Momenti di paura ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, sulla Statale 131 poco prima del bivio per Bauladu per un incidente stradale. Il conducente del furgone, che procedeva in direzione Cagliari, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo che ha urtato violentemente la barriera spartitraffico. L’autocarro si è poi girato su se stesso rimanendo di traverso fra le due corsie di marcia.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi anche se il conducente sembra non aver riportato ferite. Sulla Statale sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Laconi per effettuare i rilievi e gli operai dell’Anas pr la messa in sicurezza dell’area.

Il traffico, in direzione Cagliari, ha subito grossi rallentamenti anche a causa della pioggia che cadeva abbondante. ( v. p. )

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