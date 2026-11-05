SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Bauladu
06 novembre 2026 alle 00:23

Incidente sulla 131,  traffico in tilt  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’asfalto bagnato, il furgone slitta e finisce contro il guard rail. Momenti di paura ieri pomeriggio, intorno alle 17.30, sulla Statale 131 poco prima del bivio per Bauladu per un incidente stradale. Il conducente del furgone, che procedeva in direzione Cagliari, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo che ha urtato violentemente la barriera spartitraffico. L’autocarro si è poi girato su se stesso rimanendo di traverso fra le due corsie di marcia.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi anche se il conducente sembra non aver riportato ferite. Sulla Statale sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Laconi per effettuare i rilievi e gli operai dell’Anas pr la messa in sicurezza dell’area.

Il traffico, in direzione Cagliari, ha subito grossi rallentamenti anche a causa della pioggia che cadeva abbondante. ( v. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo

Il ciclone investe Gallura e Baronia

l Busia, Ungredda
Il rischio è che l’Agenzia dell’Onu «cancelli il valore universale riconosciuto alla nostra storia»

Comitati dell’Isola in rivolta: «Basta, il limite è superato»

Allarme di Giuseppa Tanda, referente dell’Unesco in Sardegna: «Grosso errore, la Regione fermi tutti i progetti in autotutela» 
Al. Car.
Stati Uniti

Trump attacca: «Elezioni truccate»

Repubblicani in crisi: Vance si smarca e il presidente blinda Hegseth 
Il terrore

Caos nei cieli d’Europa, allarmi bomba sui voli

Almeno venti gli aerei di linea interessati, sette in partenza o arrivo in Italia 
Tragedia a Decimomannu

«È colpa mia, Mauri svegliati»

Il dolore lacerante dell’amica che aspettava il 19enne travolto sulla 130 
Sara Saiu Federica Lai
Regione

Commissioni, il centrodestra si divide

Cera (FdI) perde la vicepresidenza dell’Agricoltura e passa al gruppo Misto 
Roberto Murgia