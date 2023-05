Incidente  sulla 131: quattro feriti 

Quattro feriti, in modo non grave, e traffico paralizzato per un paio d’ore: è il bilancio di un tamponamento avvenuto ieri verso le 18 sulla Statale 131, carreggiata nord, e che ha coinvolto due autovetture. Tutto all’altezza dei lavori di ammodernamento dell’arteria, in territorio di Monastir. I feriti, trasportati dalle ambulanze del 118 verso gli ospedali cagliaritani, sono gli occupanti delle due auto entrate in contatto, una Renault Captur e un Fiat Fiorino.

Il tamponamento è avvenuto all’altezza del 17° chilometro della Carlo Felice, nel tratto che precede il cantiere in atto per la sostituzione del guardrail centrale.

In seguito all’urto una delle le due vetture è finita contro il guardrail mentre l’altra ha terminato la sua corsa al centro della carreggiata, ostruendola e provocando la paralisi del traffico, deviato poi sulla viabilità complanare.

Sul posto anche i carabinieri, che hanno svolto i rilievi, e personale dell’Anas. (ig. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA