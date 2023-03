Incidente sulla 131,  furgone ribaltato e traffico rallentato 

Due grossi mezzi sono rimasti coinvolti in un incidente accaduto sulla Carlo Felice: uno dei due si è ribaltato; ha avuto qualche lesione, per fortuna non grave, il conducente di uno dei due furgoni. Lo scontro, avvenuto ieri mattina intorno alle 6.30, si è verificato all’altezza di Mogoro, in direzione Cagliari.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti un equipaggio della Aliquota radiomobile dei carabinieri di Mogoro e i colleghi della stazione di Gonnosnò. Sono rimasti coinvolti un Iveco ML 15 condotto da 53enne di Segariu e un Iveco Daily: proprio quest’ultimo mezzo si è ribaltato nella carreggiata. Alla guida era un 67enne di Ottana. Sono immediatamente arrivati anche gli operatori sanitari del 118 che hanno provveduto a dare i primi soccorsi al 67enne di Ottana, trasportato in codice giallo all’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale. Per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione.

I militari, intanto, hanno avviato i rilievi dello scontro per accertare le cause che verosimilmente sono dovute a un’invasione della corsia di sorpasso. Sono inoltre intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ales e il personale Anas. Per consentire i rilievi il traffico ha subito rallentamenti, le pattuglie dei carabinieri hanno provveduto a regolamentare la circolazione.

