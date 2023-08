Incidente sulla 131, due feriti 

Un tamponamento ieri pomeriggio sulla 131 all’altezza dello svincolo per Paulilatino ha creato disagi alla circolazione in direzione Cagliari. Violento l’impatto fra un’auto e il furgone che poi si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Laconi, i vigili del fuoco e il 118 e hanno soccorso i due feriti lievi. Il traffico ha subito qualche rallentamento ma in poco meno di un’ora la circolazione ha ripreso regolare.

Ollastra

Mercoledì notte invece una persona è ferita nell’incidente stradale avvenuto mercoledì notte nella Provinciale 38 all’altezza del bivio per Ollastra. Secondo una prima ricostruzione un 65enne ha perso il controllo della sua Daewoo Matiz che è finita fuori strada. Immediatamente è stato lanciato l’allarme, sul posto il 118 e due mezzi dei vigili del fuoco di Oristano.

